Андрія Кудерського затримали 11 січня у Пустомитівській міськраді

Начальника управління архітектури, містобудування та земельних відносин Пустомитівської міської ради затримали після отримання 1000 доларів хабара. Андрій Кудерський отримав мічені купюри на задньому дворі міськради, після чого відніс їх у свій кабінет. За цю суму він обіцяв місцевому жителю оформити документи на будинок. Зараз його відсторонили від посади, у справі триває слідство.

Про затримання чиновника Пустомитівської міської ради на 1000 доларів хабара ще 12 січня повідомив департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Однак тоді у поліції не уточнили посаду затриманого та деталі справи.

За інформацією ZAXID.NET, на хабарі затримали головного архітектора Пустомитів Андрія Кудерського. В матеріалах цієї справи вказано, що ще на початку листопада 2021 року до Андрія Кудерського звернувся місцевий житель з бажанням оформити документи на садовий будинок, який він планував придбати. Андрій Кудерський сказав чоловіку, що допоможе йому з оформленням документів за 1000 доларів хабара.

Чоловік, який домовлявся з Кудерським про оформлення будинку, звернувся у поліцію. Його залучили у справу як свідка. 11 січня 2022 року чоловік зустрівся з Кудерським на задньому дворі Пустомитівської міської ради і передав йому 1000 мічених спеціальною речовиною доларів. Після цього головний архітектор пішов з грошима у свій кабінет, де його затримала поліція. Гроші, які отримав Андрій Кудерський, вилучили під час обшуку кабінету. Цього ж дня Кудерському повідомили про підозру.

13 січня суддя Галицького районного суду Львова Ірина Волоско обрала запобіжний захід Андрію Кудерському – тримання під вартою з можливість внести 124 тис. грн застави. Також суд відвторонив Кудерського від посади начальника управління архітектури ПМР.