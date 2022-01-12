Посадовця затримали на гарячому під час передачі грошей

Посадовця Пустомитівської міської ради затримали під час отримання хабара. Він вимагав 1000 доларів за виготовлення та затвердження проектної документації садового будинку для подальшої приватизації. Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Посадовця, начальника одного з відділів, затримали у вівторок, 11 січня. Чоловік вимагав від місцевого мешканця неправомірну вигоду за послугу, що входить до його службової компетенції.

Затримали його відразу після отримання грошей. Чиновнику вже повідомили про підозру за ст. за ч. 3 ст. 368 ККУ. Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід та відсторонити від посади. Також поілцейські перевіряють причетність інших працівників міськради.