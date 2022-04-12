Посадовець продав щебінь без документів

Посадовця регіональної філії «Львівської залізниці» затримали під час отримання хабара. Він отримав 24 тис. грн за відпуск відпрацьованого щебню без документів.

«Службовець встановив ціну 240 грн/м3 товару, при цьому без оформлення необхідних документів, які б підтверджували здійснення фінансово-господарських операцій між покупцем та філією», – повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

За інформацією слідчих, заступник начальника виробничого підрозділу регіональної філії «Львівська залізниця» вимагав у мешканця Львівщини 24 тис. грн за безперешкодний відпуск відпрацьованої щебеневої суміші, яка перебуває на балансі регіональної філії.

фото поліції

Посадовця затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у понеділок, 11 квітня, в момент передачі другої частини суми. 12 тис. грн він отримав раніше, що теж задокументували поліцейські. Підозрюваному оберуть запобіжний захід та відсторонять від посади. Слідчі перевіряють також причетність інших колег посадовця.