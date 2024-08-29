Володимра Процика затримали під час отримання частини хабара в квітні 2022 року

Залізничний районний суд виніс вирок Володимиру Процику, якого звинувачували одержанні 24 тис. грн хабара за відвантаження щебеневої суміші з території залізниці. Суд оштрафував його на 68 тис. грн.

Із вересня 2021 року Володимир Процик працював заступником начальника дистанції з поточного утримання та ремонту колії у «Львівській дистанції колії» регіональної філії «Львівська залізниця». Як вказано в матеріалах справи, у квітні 2022 року він отримав 24 тис. грн хабара, за який він мав посприяти у завантажені відпрацьованої щебеневої суміші та її транспортуванні. Хабар він отримував двома частинами по 12 тис. грн.

У суді Володимир Процик свою провину не визнав. Із його слів, у 2021 році він ремонтував міст й під час цих робіт займався вигрузкою вагонів щебеневої суміші на перегоні Оброшино – Ставчани. Ця суміш була в гарному стані, тому він вирішив виписати 100 м3. Пізніше він написав дві заяви – від імені тестя та товариша, а згодом оплатив цю суміш і зберігав її неподалік місця вивантаження до більш теплої погоди.

Через повномасштабне вторгнення товар був більше не актуальний, тому він вирішив його перепродати, знайшов покупців і домовився про ціну – 230 грн за м3. Після проплати другої частини суміші його затримала поліція за підозрою в хабарництві.

Однак у суді чоловік, який купував щебінь у залізничника повідомив, що він просив передати гроші саме йому, а не управлінню й за цю домовленість жодних офіційних документів не отримав. Оскільки це йому видалось підозрілим, він звернувся в поліцію. Інші працівники залізниці в суді пояснили, що сокільки суміш завантажували неподалік колій, при цьому процесі повинен був бути присутній відповідний посадрвець і мали б бути видані офіційні документи.

Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного районного суду Ірина Мруць визнала Володимира Процика винним за ч. 1 ст. 368 ККУ та призначила 68 тис. грн штрафу. Крім цього, суд на 3 роки заборонив йому працювати в державних та комунальних структурах. Він також має заплатити 15 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.