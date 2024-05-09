Використання окупантами Starlink в Україні набрало системного характеру

Представники міністерства оборони США та компанії SpaceX змогли зупинити несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink. Про це у четвер, 9 травня, повідомив помічник міністра оборони США Джон Пламб, пише Bloomberg.

«Наразі ми успішно протидіємо використанню, але я впевнений, що Росія продовжить шукати способи використовувати Starlink та інші комерційні системи звʼязку», – сказав Пламб.

За його словами, наразі влада США і SpaceX розробили «добре рішення» для обмеження подібних дій. Що це за рішення, Пламб не уточнив.

Російські військові насправді можуть використовувати у війні проти України систему супутникового зв’язку Starlink За інформацією журналістів, сили РФ нібито «можуть використовувати Starlink через відсутність контролю з боку компанії SpaceX за особистими даними клієнтів під час реєстрації та технічної неможливості обмежити доступ до інтернету лише однієї із сторін, що воює».

Росіяни отримують термінали Starlink через так званий «паралельний імпорт», або через «волонтерів-реселерів». Закупівля йде через треті країни, підставними особами. Видання Defense One писало, що ЗСУ вперше виявили використання окупаційними військами пристроїв, підключених до супутника, кілька місяців тому і такі явища стали вже системними.

Паралельно зросла кількість скарг українських бійців на стабільність зв’язку та швидкість на передовій. Водночас американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що термінали Starlink не продавалися Росії прямо чи опосередковано.