Термінал Starlink на позиціях російських окупантів

Головне управління розвідки підтвердило інформацію про те, що російські військові використовують американські системи супутникового зв’язку Starlink на фронті. Про це 11 лютого розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Зокрема, їх встановили у підрозділах 83-ї ОДШБр РФ, які базуються поблизу Кліщіївки та Андріївки на Донеччині.

Розвідка зазначає, що радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає і «починає набирати системного характеру».

Нагадаємо, раніше американське видання Defense One, посилаючись на неназвані джерела в українському війську, повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні.

Своєю чергою, SpaceX заперечують будь-яку співпрацю з російським урядом чи його військовими. При цьому, в компанії заявили, що будуть деактивувати термінали, які були отримані без відповідної ліцензії.