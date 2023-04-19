Росія досягла успіхів у створенні зброї для ураження супутників SpaceX Starlink в Україні. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на секретну доповідь американської розвідки.

За даними видання, РФ місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби «Тобол», намагаючись порушити передачу даних Starlink в Україні. Згідно з висновками, зазначається, що нова програма для цієї системи РЕБ, «нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути застосована для атаки на супутники, які використовують його супротивники».

Поки залишається незрозумілим, чи були перебої в роботі Starlink, про які повідомлялося в Україні, результатом російських експериментів з «Тоболом» або іншими засобами глушіння, наприклад «Тірада-2». Українські війська повідомляли про порушення зв'язку в жовтні, коли вони просувалися до російських позицій під час успішних контрнаступів на півдні і сході. Тоді було припущення, що SpaceX обмежила доступ до інтернету в цих районах, щоб росіяни не могли ним користуватися.

Аналітики виявили щонайменше сім комплексів «Тобол» в Росії, всі вони розташовані поруч з об'єктами, що використовуються для відстеження супутників. Хоча розміщення Росією комплексів «Тобол» по всій країні може свідчити про те, що вони використовуються в оборонних цілях, три об'єкти, про які йдеться в оцінці американської розвідки, – один під Москвою, один поблизу Криму і ще один у Калінінграді – є найближчими до України, що робить їх придатними для атаки українських засобів зв’язку.

Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів. Минулої весни Ілон Маск коротко прокоментував спроби Кремля атакувати цю технологію, зазначивши, що, хоча Starlink продемонстрував свою стійкість до таких спроб «глушіння і злому», росіяни, схоже, активізують свої зусилля. Костянтин Жура, речник Міністерства оборони України, заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля Росії і «вживають заходів для їх нейтралізації».