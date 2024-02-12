Ілон Маск відреагував на повідомлення про використання росіянами розробок його компанії

Американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що термінали Starlink не продавалися Росії прямо чи опосередковано. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х у вечері в неділю, 11 лютого.

«У низці неправдивих повідомлень стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlinks не продавалися прямо чи опосередковано в Росію», – йдеться у повідомленні.

Допис Маска з’явився після того, як Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило інформацію про те, що російські військові використовують американські системи супутникового зв’язку Starlink на фронті.

Росіяни отримують термінали Starlink через так званий «паралельний імпорт», або через «волонтерів-реселерів». Закупівля йде через треті країни, підставними особами. Видання Defense One писало, що ЗСУ вперше виявили використання окупаційними військами пристроїв, підключених до супутника, кілька місяців тому і такі явища стали вже системними.

Паралельно зросла кількість скарг українських бійців на стабільність зв’язку та швидкість на передовій.

У SpaceX своєю чергою заявили, що компанія не веде жодних справ із Російською Федерацією, або її військовими, а також з ОАЕ.