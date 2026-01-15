Олександр Борняков відповідав за напрям взаємодії України з ЄС у сфері цифрової політики

Виконувачем обов’язків міністра цифрової трансформації замість Михайла Федорова став його колишній заступник Олександр Борняков. Про це стало відомо з розпорядження Кабінету міністрів України від 14 січня.

«Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича», – зазначено в документі.

Що відомо про Олександра Борнякова

Олександр Борняков – 43-річний український підприємець, колишній депутат Одеської міської та Одеської обласної рад.

Він здобув ступінь MBA в Університеті Нью-Брансвіка, у Канаді, а також ступінь MPA в Колумбійському університеті США.

У 2007 році Борняков заснував ІТ-компанію SoftTechnics, яку згодом придбала чиказька компанія Intersog.

Навесні 2019 року Олександр Борняков приєднався до команди Мінцифри. Згодом став заступником міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції.

У відомстві він відповідав за напрям взаємодії України з ЄС у сфері цифрової політики та координував адаптацію українського законодавства до європейських норм. Окремим напрямом роботи посадовця було керівництво спеціальним правовим режимом для ІТ-бізнесу «Дія.City».

Нагадаємо, 2 січня президент Володимир Зеленський запропонував 34-річному Михайлу Федорову стати міністром оборони. 9 січня він подав у відставку, а вже 13 січня народні депутати проголосували за його відставку з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

14 січня Верховна Рада підтримала призначення Федорова на посаду міністра оборони України.