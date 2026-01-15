49-річний угорець потрапив в Україну, перетнувши кордон поза пунктами пропуску

Закарпатські правоохоронці затримали розшукуваного Інтерполом громадянина Угорщини, засудженого за сексуальне насильство малолітньої. Злочинець переховувався у місті Берегове в орендованому житлі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у четвер, 15 січня, 49-річний угорець незаконно потрапив в Україну наприкінці 2025 року, перетнувши державний кордон поза пунктами пропуску. Злочинець переховувався у Берегові, орендувавши помешкання.

«Іноземець перебував у міжнародному розшуку, оголошеному правоохоронцями Угорщини. Підстава – ухилення від відбування покарання, призначеного вироком суду за вчинення сексуального насильства щодо малолітньої доньки його співмешканки. У березні 2025 року його визнано винним та призначено 7 років позбавлення волі», – розповіли у поліції.

Закарпатські правоохоронці затримали угорця та помістили до ізолятора тимчасового тримання.