Дрони запускали з РФ та окупованих територій

У ніч на четвер, 15 січня, російські війська атакували територію України 82 ударними безпілотниками різних типів. Повітряні сили знешкодили 61 ворожий дрон, однак також є влучання, повідомили в пресслужбі відомства.

З 19:00 14 січня росіяни атакували Україну 82 ударними безпілотниками, 60 з яких БпЛА типу «шахед». Дрони запускали із п’яти напрямків у Росії (Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово), а також з Гвардійського в окупованому Криму та з окупованого Донецька.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА», – ідеться в повідомленні.

Наразі відомо про влучання 21 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків – на трьох локаціях.

Військові додали, що атака триває, «в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА».

Нагадаємо, під ранок 15 січня російські дрони атакували Львів. Один з ворожих дронів впав на дитячий майданчик біля пам’ятника Степанові Бандері. Унаслідок атаки ніхто не постраждав, однак є пошкодження низки будинків та навчальних приміщень.

У селі Великий Бурлук на Харківщині ворожий ударний безпілотник влучив у приватний будинок. Там виникла пожежа площею понад 100 м2.

Також, за даними керівника Київської МВА Тимура Ткаченка, уламки збитого російського безпілотника упали на житловий будинок у Соломʼянському районі. Згодом у ДСНС уточнили, що уламки російського дрона влучили у 15-поверховий житловий будинок на рівні технічного поверху. Жертв чи постраждалих внаслідок атаки немає.