У результаті підпалу повністю згорів бус Renault Master та ще три авто

Сихівський районний суд Львова виніс вирок двом раніше судимим уродженцям Львова Андрію Лукашуку та Юрію Іванцю , які у травні 2024 року спалили мікроавтобус 58-річного львів’янина на замовлення з метою помсти. Їм присудили сім та шість років позбавлення волі.

За матеріалами справи, 13 травня 2024 року близько 3:00 ночі на Сихові зловмисники, віком 44 та 45 років, облили легкозаймистою речовиною припаркований у дворі будинку автомобіль Renault Master, підпалили та втекли. Причиною підпалу стали неприязні відносини з власником мікроавтобуса.

У результаті бус 2002 року випуску вартістю понад 200 тис. грн був повністю знищений вогнем. Також від пожежі постраждали ще три припарковані поруч автомобілі – Renault Megane» 2014 року випуску, Opel Zafira 2009 року випуску та Nissan Leaf 2016 року випуску. Постраждалим власникам автомобілів було завдано майнову шкоду на загальну суму 1,2 млн грн.

У суді один з обвинувачених свою вину визнав частково. Він пояснив, що тої ночі зустрів знайомого, який попросив його підпалити автомобіль сусіда через неприязні відносини. Обвинувачений запевнив, що у виконанні злочину мав іншого спільника, про якого не міг розповісти ні дати народження, ні адреси проживання, ні інших ідентифікуючих даних.

Другий обвинувачений свою вину в скоєнні підпалу заперечив. Він підтвердив, що на всіх відеозаписах, які оглянуті в судовому засіданні, він присутній, за виключенням відеозапису з місця події, де зафіксовано факт підпалу. Назвав справу сфабрикованою працівниками поліції.

Водночас вина обох обвинувачених була доведена зібраними у справі доказами, у тому числі, записами з камер відеоспостереження та показами потерпілих.

Суддя Галина Шашуріна визнала визнала Андрія Лукашука та Юрія Іванця винними в умисному знищенні майна (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 ККУ). Обоє раніше судимі за крадіжки, розбої, шахрайство та зберігання наркотиків. За підпал одному призначили сім років позбавлення волі, зарахувавши покарання за попередній злочин, іншому – шість років тюрми. Вирок ще може бути оскаржений.