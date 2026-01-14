Росіяни завербували двох безробітних чоловіків для вчинення диверсії

Рівненський міський суд виніс вирок двом чоловікам за влаштування диверсії на залізничних коліях. Їх визнали винними та призначили по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це у середу, 14 січня, повідомила пресслужба прокуратури області.

Як йдеться у вироку суду від 19 грудня, 3 червня 2024 року обвинувачені Олег Рудик і Костянтин Мельник на замовлення росіян підпалили релейну шафу вхідного світлофора на Рівненщині. Для підготовки до злочину вони придбали два літри бензину та металевий монтажний лом.

Один з обвинувачених своєї вини не визнав і заявив, що бензин нібито купили для приготування шашликів на день народження, а лом його товариш придбав у будівельному магазині, щоб передати батькові в село. Водночас під час слідчого експерименту чоловік визнав свою провину та показав, як саме підпалював релейну шафу.

У суді він стверджував, що давав такі показання під тиском працівників СБУ, які нібито погрожували йому обмеженням побачень із родичами. Водночас обвинувачений заявив, що не наполягає на перевірці цих тверджень правоохоронними органами.

Суд визнав результати слідчого експерименту допустимими доказами та врахував їх під час ухвалення вироку.

Іншого обвинуваченого раніше до кримінальної відповідальності не притягували. У 2021 році він перебував на лікуванні у психіатра через депресію, спричинену сімейними обставинами. У судовому засіданні чоловік підтримав позицію захисника та відмовився давати показання.

Суддя Олег Костюк визнав обох чоловіків винними у вчиненні диверсії, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України), та призначив їм по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для обвинуваченого, який має попередню судимість, остаточний строк покарання становитиме 15 років і три місяці.