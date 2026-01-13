Поліцейська побила комунальницю на вулиці у Львові

У Львові під час вуличного конфлікту поліцейська побила літню комунальницю, копнувши її ногою у плечі. Відео інциденту, який трапився на вул. Жовківській, поширили очевидці в соцмережах у вівторок, 13 січня. За цим фактом поліція призначила службове розслідування.

За даними очевидців, причиною конфлікту на вул. Жовківській стало те, що комунальниця зробила зауваження працівникам ТЦК та поліції, що вони заважають їй прибирати сніг. Як видно з оприлюдненого відео, у відповідь поліцейська накинулася на літню жінку – копнула її ногою в плечі та замахнулася з кулаками, однак послизнулася і впала. Конфлікт завершився тим, що пасажир буса, одягнений у цивільний одяг, відтягнув поліцейську. Услід комунальниця помахала їм лопатою.

У поліції Львівщини зреагували на згаданий інцидент, зазначивши, що 12 січня під час заходів з оповіщення співробітниця львівського комунального підприємства намагалась перешкоджати роботі правоохоронців, унаслідок чого відбувся конфлікт.

«Керівництво поліції Львівщини ініціювало проведення службового розслідування, за результатами якого діям поліцейської буде надано правову оцінку», – повідомили в поліції.