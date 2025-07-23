Група людей намагалася перешкодити правоохоронцям, які одягнули кайданки на чоловіка

Вранці 23 липня у Микуличині Яремчанської громади стався конфлікт між місцевими мешканцями та правоохоронцями, які намагалися затримати чоловіка призовного віку.

Відео з місця інциденту поділилася Марічка Дедерчук. На ньому видно, як група людей намагається перешкодити правоохоронцям, які одягнули кайданки на чоловіка, якого перед цим зупинили для перевірки документів.

«Ось як працює наша поліція! Хотіли запакувати чоловіка до військкомату, душили, одягнули наручники, наче злочинец. На відео не видно, але у чоловіка текла кров. Пізніше під’їхав червоний бус Т-4 одразу став і хотів запакувати», – написала прикарпатка у фейсбуці.

У поліції Івано-Франківської області розповіли, що інцидент стався близько 8:35 у селі Микуличин – група людей вчинила конфлікт з працівниками поліції та військовослужбовцями ТЦК та СП, які виконували службові обов’язки.

«Правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів. Останній почав втікати, однак його оперативно затримали. У цей момент на місце підійшли мешканці, які вчинили конфлікт із правоохоронцями. Поліцейські продовжили роз’яснювальну роботу з громадянами та згодом конфлікт було вичерпано», – зазначили в поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини конфлікту та причетних до інциденту.