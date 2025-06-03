Один з обвинувачених розпилив військовослужбовцю в обличчя газовий балончик, а інший поранив у шию шліфмашинкою

Богородчанський районний суд визнав Ігоря Сулиму та Василя Глушака винними в умисному нанесенні побоїв службовцеві. За побиття працівника ТЦК батькові з сином призначили по три роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 травня, інцидент стався у вересні 2024 року в селі Стара Гута Івано-Франківського району. Троє працівників ТЦК навідалися в село для проведення оповіщення про мобілізацію та вручення повісток. Один з них підійшов до робітників, які зводили будинок. В цей час один з обвинувачених розпилив військовослужбовцю в обличчя газовий балончик, а інший кинув у нього працюючу шліфувальну машинку, поранивши в шию.

Під час судового засідання Ігор Сулима та Василь Глушак визнали свою вину і вибачилися перед потерпілим. Той у свою чергу сказав, що обвинувачені компенсували завдану йому шкоду та попросив суд не позбавляти їх свободи.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Вадим Решетов визнав прикарпатців винними в умисному нанесенні побоїв службовцеві і призначив їм по три роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.