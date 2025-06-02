Правоохоронці встановили 17 військовозобов’язаних, яких «мобілізував» підозрюваний

ДБР оголосило підозру начальнику територіального центру комплектування в Івано-Франківській області, який вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку для фіктивного підвищення показників мобілізації. Посадовцеві загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як повідомили в ДБР 2 червня, керівник ТЦК за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних. Він оформляв їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому знав, що чоловіки фактично не були мобілізовані.

«Правоохоронці вже встановили 17 військовозобов’язаних, яких фігурант незаконно “мобілізував”. Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах. Слідство вважає, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації», – зазначили в Державному бюро розслідувань.

За несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України) посадовцеві загрожує до 6 років позбавлення волі.