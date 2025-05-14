Інцидент стався у квітні в Рогатинській громаді

Правоохоронці скерували до суду справу 50-річного мешканця міста Бурштин, який запропонував хабар поліцейському, щоб не їхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Прикарпатцеві загрожує до 4 років позбавлення волі.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 14 травня, інцидент стався у квітні, коли поліцейський разом із працівниками Івано-Франківського РТЦК та СП виявляли порушників правил військового обліку в Рогатинській громаді.

«Під час перевірки військово-облікових документів чоловік запропонував 1 тис. грн та 200 євро, щоб його не доставляли до ТЦК та СП для постановки на військовий облік та притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП. Чоловік поклав кошти у кишеню поліцейському, а той повідомив про вказаний факт у правоохоронні органи», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці завершили розслідування і передали справу до суду. За хабар службовій особі (ч.1 ст. 369 КК України) прикарпатцеві загрожує від 17 тис. грн до 68 тис. грн штрафу або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.