Василь Козоріз уклав з прокурором угоду про визнання винуватості

Тисменицький районний суд визнав місцевого мешканця Василя Козоріза винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За сприяння втечі військовозобов’язаних, прикарпатцю призначили 5 років ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 1,5 роки умовного.

Як йдеться у вироку, який винесли 25 квітня, інцидент стався 9 березня. Працівники ТЦК везли чотирьох чоловіків із Коломиї до Івано-Франківська для проходження військово-лікарської комісії. У селі Одаї Василь Козоріз наздогнав автівку центру комплектування та зупинив її, перекривши дорогу своїм Peugeot.

Після зупинки обвинувачений підійшов до Seat військовослужбовців, відчинив двері і почав вимагати, щоб працівники ТЦК відпустили з автомобіля його знайомого, погрожуючи фізичним насильством та застосуванням зброї. Для залякування Василь Козоріз взяв з салону свого авто биту.

Почувши крики, на місце інциденту підійшли учасники похорону, який проходив в будинку біля дороги. Обвинувачений розповів їм, що «невідомі особи у військовій формі викрали людей та протиправно утримують в автомобілі, і їх потрібно звільнити». Після цього люди заблокували автівку ТЦК, оточили військових, відкрили двері та випустили чотирьох військовозобов’язаних, які втекли у невідомому напрямку.

17 квітня Василь Козоріз уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Дзвенислава Гриньків визнала його винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та призначила 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 1,5 роки умовного.