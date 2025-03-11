Підозрюваний погрожував повернутися зі зброєю, якщо військові не підуть на його вимогу

Мешканець Коломийського району зупинив автівку працівників районного ТЦК і з погрозами змусив їх відпустити військовозобов’язаних чоловіків. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківському ТЦК та СП 11 березня, інцидент стався у селі Старі Кривотули поблизу Івано-Фраківська. Прикарпатець наздогнав автомобіль ТЦК, що віз групу військовозобов’язаних з Коломиї в Івано-Франківськ, зупинив його і вимагав відпустити знайомого.

«Він погрожував повернутися зі зброєю, якщо військові не підуть на його вимогу. Натомість місцеві жителі, почувши, що військовозобов'язаних нібито викрали, оточили автомобіль», – зазначили в центрі комплектування та соцпідтримки.

В Івано-Франківській обласній прокуратурі додали, що після того, як люди оточили автомобіль, працівники ТЦК випустили військовозобов’язаних, які втекли з місця події.

Мешканця Коломийського району затримали. Правоохоронці скерували до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період прикарпатцю загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.