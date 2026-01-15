Механізм граничної ціни на російську нафту запровадили країни G7 та ЄС в грудні 2022 року

Європейський Союз із 1 лютого знизить граничну ціну на російську нафту з 47,6 до 44,1 долара за барель. Відповідне рішення оприлюднили в офіційному журналі ЄС в четвер, 15 січня.

Зазначається, що механізм граничної ціни на російську нафту було запроваджено 5 грудня 2022 року, тоді її рівень становив 60 доларів за барель. Згодом, у липні 2025 року, ЄС знизив цінову «стелю» до 47,6 долара за барель.

Наступне зниження набуде чинності з 1 лютого 2026 року – максимальна ціна на російську нафту становитиме 44,1 долара за барель.

Водночас для контрактів, укладених до 1 лютого 2025 року, діятиме перехідний період із ціною у 47,6 долара за барель на російську нафту. Усі операції за такими контрактами мають бути завершені не пізніше 16 квітня 2026 року.

«Цей перехідний період необхідний для забезпечення послідовного впровадження обмеження цін усіма операторами», – пояснили в ЄС.

До слова, у грудні президент України Володимир Зеленський увів у дію найбільший санкційний пакет проти тіньового флоту Росії. Під обмеження потрапило 656 російських суден, які допомагають Кремлю фінансувати війну.