Команда Інституту серця МОЗ України разом із 56-річним мешканцем Хмельниччини подолала близько 500 км до Запоріжжя, щоб провести операцію з трансплантації донорського серця. Після втручання стан чоловіка покращився, він одужує. Про це у середу, 14 січня, повідомив керівник медзакладу Борис Тодуров.

За його словами, пацієнт Петро перебував у черзі на пересадку серця. Коли донорський орган з’явився у Запоріжжі, через складні погодні умови медики вирішили не транспортувати серце до Києва, а доправити самого пацієнта до лікарні, де чекали на трансплантацію.

У ніч на 9 січня команда Інституту серця разом із Борисом Тодуровим і пацієнтом вирушила до прифронтового Запоріжжя – в обласну клінічну лікарню. За даними МОЗ, це єдиний медзаклад на південному сході України, де нині проводять трансплантації органів.

Доноркою стала 51-річна жінка, життя якої медики врятувати не змогли. Водночас її органи дали шанс на порятунок трьом людям, зокрема й 56-річному мешканцю Хмельниччини. Після успішної операції чоловіка реанімобілем доправили назад до Києва. Борис Тодуров зазначив, що нині пацієнт упевнено йде на одужання.

Додамо, що 7 січня пацієнт Кам’янець-Подільської міської лікарні став посмертним донором органів. Його нирки, серце та печінку пересадили чотирьом пацієнтам, які потребували трансплантації.