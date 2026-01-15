Підприємці з Чехії хочуть видобувати графіт в Україні

Державну службу геології та надр України (Держгеонадра) попросили виставити на аукціон спеціальний дозвіл на користування Майданською ділянкою Буртинського родовища графітової руди в Шепетівському районі на Хмельниччині. Видобувати корисну копалину у цій місцині прагне івано-франківська компанія, власниками якої є чеських холдинг, що займається сонячною енергетикою.

Як повідомив профільний сайт Nadra.info, заяву про ініціювання торгів подало ТзОВ «Солартек Еско» з Івано-Франківська. Її контролюють громадяни Чеської Республіки Матей Ржегак і Лібор Бечічка через Solartec Holding A.S.

Прохання компанія подала наприкінці жовтня 2025 року, проте аукціон з продажу спецдозволу наразі не оголошено.

Solartec Holding спеціалізується на фотовольтаїці – технологіях перетворення сонячного світла на електроенергію за допомогою сонячних панелей. Флагманську компанію холдингу 1993 року заснував інженер Яромір Ржегак, якого називають співзасновником чеської Асоціації сонячної енергетики. Бенефіціар «Солартек Еско» Матей Ржегак – член ради директорів цієї Асоціації. На українському сайті холдингу можна замовити сонячні електростанції «під ключ», сонячні панелі, інвертори та інше обладнання і послуги.

За даними LinkedIn-сторінки Матея Ржегака, він є одним з керівників чеської компанії JEDETO s.r.o., яка спеціалізується на запчастинах для гоночних автомобілів, зокрема, на елементах гальмівних систем (колодках, дисках та ін.), виробництво яких може потребувати графітових продуктів.

Заліцензованими в Україні станом на листопад 2025 року були лише чотири ділянки надр із покладами графіту (офіційні дані Держгеонадр). Єдиним фактичним видобувачем і виробником графіту в Україні наразі є група «Заваллівський графіт»: однойменне родовище на заході Кіровоградської області з радянських часів розробляє Заваллівський графітовий комбінат. Групу контролює австралійська Volt Resources і родина Михайла Костюка (екс-очільника «Укрзалізниці» та Львівської ОДА, екс-заступника Голови КМДА).

Графіт входить до переліку корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності України, відповідно до чинного рішення РНБО від липня 2021 року. Водночас до переліків ані критичних, ані стратегічних надр, затверджених в липні 2025 року постановою Кабміну, графіт включено не було.

Згідно з даними Держгеонадр, графітові запаси в Україні оцінюються у близько 343 млн тонн руди з вмістом природного графіту 4–10%, за запасами графіту Україна входить до топ-5 країн світу.

Цю корисну копалину використовують у багатьох галузях, зокрема природний і синтетичний графіт є анодним матеріалом для виготовлення електродів в акумуляторах, з нього виготовляють ливарні облицювальні та мастильні матеріали, графіт є сповільнювачем нейтронів в ядерних реакторах, його використовують як добавку під час виробництва сталі тощо.