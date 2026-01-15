Схема діяла на території сіл Полянської громади

Правоохоронці оголосили підозру начальнику відділу освіти Полянської громади Петру Лізанцю, який виписував премії директорам шкіл, а ті повертали гроші на картку посадовця. Чиновнику, якого також підозрюють у махінаціях на 5 млн грн під час будівництва місцевої школи, загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомили ZAXID.NET у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 15 січня, посадовця викрили у махінаціях з нарахуванням премій на суму понад 300 тис. грн у 2025 році. На час розслідування суд відсторонив його від роботи та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внести 1,5 млн грн застави. 9 січня 2026 року обвинувальний акт скерували до суду.

«Згодом під час розслідування додатково встановлено низку епізодів, по яких керівнику відділу освіти оголосили ще одну підозру. Встановлено, що схема діяла на території всієї Полянської ОТГ з 2021 року. Премії нараховували здебільшого вчителям та директорам шкіл, сума збитків складає 682 тис. грн», – зазначила речниця прокуратури Марина Безега.

Що відомо про Петра Лізанця

Окрім махінацій з преміями освітянам, начальника відділу освіти Полянської громади також підозрюють у службовій недбалості, яка привела до розтрати понад 5,5 млн грн під час реконструкції Полянської школи, яку у 2023-2024 роках проводило ТОВ «НТЛ Гарант-Буд».

Правоохоронці встановили, що підрядник вносив до актів виконаних робіт недостовірні дані щодо їх обсягів та вартості, штучно завищуючи ціну. До схеми він залучив інженера з технагляду, який погоджував підроблену документацію. За цією справою Петру Лізанцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

Після викриття схеми з привласненням премій директорів шкіл громади начальнику відділу освіти Полянської ОТГ інкримінують ч.3 ст.368 (хабарництво), ч.4 ст.191 (заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану), ч.1, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

За інформацією НАЗК, у 2024 році Петро Лізанець заробив на посаді керівника відділу освіти 797 тис. грн, а дружина посадовця, яка працює разом з чоловіком, отримала 221 тис. грн зарплати. У власності родини 6 земельних ділянок, 3 автомобілі та будинок з гаражем. Також Петро Лізанець тримає готівкою 15 тис. доларів і 5 тис. євро.