Гроші з бюджету вивели через кілька підприємств

Правоохоронці оголосили підозри чотирьом учасникам схеми, які привласнили 5 млн грн під час реконструкції школи у Полянській громаді. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 червня, підрядник вносив до актів виконаних робіт недостовірні дані щодо їх обсягів та вартості, штучно завищуючи ціну. До схеми він залучив інженера з технагляду, який погоджував підроблену документацію.

«Такими діями зловмисники завдали громаді збитків на суму понад 5,5 млн грн. Для маскування отриманого фірмою прибутку фігурант, у змові з двома іншими підприємцями, під приводом купівлі-продажу у них послуг, перевів на їх рахунки незаконно отримані доходи у розмірі понад 3,1 млн грн, які далі зняли готівкою, легалізувавши незаконно отримані бюджетні гроші», – зазначили правоохоронці.

За інформацією Prozorro, тендер на реконструкцію школи відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв'язків Полянської сільської ради оголосив у листопаді 2023 року. Єдиним учасником торгів та їх переможцем стало ТОВ «НТЛ Гарант-Буд», яке зобов’язалося виконати роботи до кінця 2024 року. Вартість закупівлі склала понад 51 млн грн.

За даними аналітичного порталу «Юконтрол», компанія «НТЛ Гарант-Буд» зареєстрована у Поляні в 2005 році зі статутним капіталом 40 тис. грн. Власником підприємства є місцевий бізнесмен Анатолій Шандала.

Відповідно до ролей, правоохоронці повідомили учасникам схеми про підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2, ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.