Підрядник має відремонтувати покрівлю УПШ №1 до 31 серпня 2026 року

Компанія «СПМК-23» депутата Іршавської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Олександра Дешка виграла тендер на ремонт покрівлі початкової школи в Ужгороді. Договір з «СПМК-23» 26 травня уклала директорка Департаменту міської інфраструктури Ужгородської мерії Даніелла Геворкян.

Компанія депутата з Іршави була єдиним учасником торгів за капремонт даху Ужгородської початкової школи №1, розташованої на вул. Високій 4а і стала переможцем закупівлі, вартістю 3,5 млн грн. За ці гроші «СПМК-23» має відремонтувати дах школи до 31 серпня 2026 року.

За даними аналітичного порталу «Юконтрол», ТОВ «СПМК-23» засноване в Іршаві у 2004 році зі статутним капіталом 40 тис. грн. Компанія, що належить Олександру Дешку та Петру Шаленику, у 2022-2025 роках виграла державних тендерів на понад 220 млн грн.

Серед основних замовників – Іршавська міська рада, «Закарпаттяобленерго» та Ужгородська мерія. У 2024 році «СПМК-23» стало єдиним учасником і переможцем тендеру на 19 млн грн з капремонту Ужгородської міської багатопрофільної лікарні, яку очолює однопартієць Олександра Лешка з «Рідного Закарпаття» Олег Голуб.

За інформацією «Чесно», упродовж 2010-2020 років Олександр Дешко тричі обирався депутатом Іршавської міської ради від партій «Фронт змін», «Єдиний центр» та «Рідне Закарпаття».