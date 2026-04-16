Внаслідок атаки постраждала баптистська церква у Шевченківському районі міста

У четвер, 16 квітня, російські окупанти атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Одна з них вдарила по території місцевого релігійного закладу, в якому на момент атаки були люди, повідомили у пресслужбах ДСНС та поліції Запоріжжя.

Росіяни атакували Запоріжжя близько 17:00, завдавши ударів трьома КАБами. Одна з авіабомб влучила у територію місцевої церкви, де на той момент перебували люди.

На фото, які оприлюднили рятувальники та правоохоронці, видно сильно пошкоджений фасад церкви та автомобілі, які стоять на прилеглій території. Атака припала на баптистський «Дім Євангелії» у Шевченківському районі міста.

Внаслідок атаки загинув чоловік, ще троє отримали поранення. Згодом голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до пʼятьох.

Доповнено 21:39. Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до вісьмох людей. Шестеро жінок та двоє чоловіків перебувають під наглядом медиків, повідомив Федоров.

Зазначається, що внаслідок атаки також пошкоджені магазин та інші обʼєкти навколо церкви. На місці події працюють екстрені служби.