Пожежа на місці влучання в Дніпрі 16 квітня

Уночі та вранці 16 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Унаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені у Києві, Дніпрі та Одесі.

Спочатку рятувальники повідомляли про п’ятьох загиблих у Києві, але згодом уточнили, що внаслідок російського обстрілу загинули чотири людини, ще 48постраждали.

Найбільше руйнувань зафіксували в Подільському районі – на одній із локацій сталося влучання на відкритій території, внаслідок чого відбулось руйнування фасадів житлових будинків. Під завалами одного з будинків рятувальники виявили тіла 12-річного хлопчика та 35-річної жінки.

Також сталося влучання в нежитлову будівлю, виникла пожежа у житловому будинку. В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Уламки частково зруйнували триповерхову будівлю мініготелю та пошкодили прилеглі будинки, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Сталося влучання уламків ракети в шостий поверх 16-поверхового житлового будинку. Унаслідок падіння уламків частково зруйновано приватний будинок. З-під завалів врятували дитину та її матір.

Наслідки ракетного удару по Києву 14 квітня (Фото ДСНС)

В Оболонському районі сталось загоряння припаркованих автомобілів, пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину. Унаслідок атаки дві людини загинули, також постраждали четверо працівників швидкої допомоги та двоє поліцейських, які прибули на місце.

У Дніпровському районі уламки ракети впали на відкритій території, у Деснянському через падіння уламків загорівся двоповерховий житловий будинок.

Уламки ракети також упали на двох локаціях в Шевченківському районі. На території біля житлового будинку та на дитячому майданчику за іншою адресою.

О 7:05 Віталій Кличко знову повідомив про роботу сил ППО. За його даними, у Подільському районі ворожий БпЛА влетів у 18-поверховий будинок. Екстрені служби прямують на місце удару.

Двоє людей загинули, 30 дістали поранення через нічну ворожу атаку по житлових кварталах у Дніпрі. За даними керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, у місті понівечені офісні приміщення та адмінбудівлі, житлові будинки, підприємство, автомобілі.

У місті спалахнули будинки, гаражі та припарковані автомобілі, пошкоджений навчальний заклад.

В Одеській МВА повідомили про сімох загиблих через комбіновану атаку на Одесу. Ще десять людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога.



«Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон. Окрім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району», – написав керівник МВА Сергій Лисак.

Станом на 9:56 кількість загиблих в Одесі зросла до дев’яти, постраждали – 23 людини.



Інформація уточнюється. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. На місцях тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків.

Уночі ворог також атакував Харків ударними БпЛА. В Індустріальному районі зафіксували прильот у дворі біля багатоповерхового будинку, загорівся автомобіль. У Немишлянському районі внаслідок ворожого удару постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка. Там пошкоджено кілька приватних будинків, перебито газогін.

Уранці російський дрон влучив біля багатоповерхівок у Салтівському районі. На місці удару горить приватний будинок, є постраждалі, написав мер Ігор Терехов.

У ДСНС уточнили, що російський БпЛА влучив на територію садового товариства у Салтівському районі. Там загорілась господарча споруда, пошкоджені вікна в сусідньому багатоквартирному будинку.