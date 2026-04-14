Росіяни атакували Черкаську область ударними безпілотниками

Ввечері вівторка, 14 квітня, російські військові ударними дронами атакували Черкащину. Внаслідок обстрілу в обласному центрі загинув восьмирічний хлопчик. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 16:50. Ігор Табурець повідомляв, що росіяни спрямували на регіон ударні дрони. О 19:38 голова ОВА повідомив, що військовим вдалося знешкодити дев’ять російських безпілотників. Проте внаслідок обстрілу у Черкасах загинув восьмирічний хлопчик. Ще дев’ятьох людей із травмами госпіталізували до лікарні, серед постраждалих – дитина. Крім того, пʼятьом постраждалим надали медичну допомогу на місці події.

«Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки. Обстеження території триває. Незмінно закликаю всіх реагувати на попередження про небезпеку», – написав Ігор Табурець.

У коментарі «Суспільному» міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, що під час атаки загиблий хлопчик грався разом із друзями на майданчику у подвір’ї.

«Хлопці гралися на дитячому майданчику. Він (загиблий хлопчик, – ред.) був у дворі зі своїми однолітками. Інші діти зараз перебувають під наглядом лікарів. Усім іншим надається невідкладна допомога. На місці працюють усі відповідні служби», – цитує «Суспільне» Анатолія Бондаренка.

Нагадаємо, вдень 14 квітня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. На місці влучання виникла пожежа, загинули п’ятеро людей, також є травмовані.