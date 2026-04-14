Наслідки російської атаки на Дніпро 14 квітня

Удень вівторка, 14 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. На місці влучання виникла пожежа, є загиблі та поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За даними поліції, ворожий удар по місту стався близько 11:30. Потерпілі на момент атаки перебували на вулиці та в авто.

«Четверо людей загинули, 25 дістали поранень – такі наслідки ворожої атаки на Дніпро», – написав Ганжа.

Станом на 13:56 відомо про 21 госпіталізованого внаслідок атаки, з них 10 – у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.

На місці удару працюють всі екстрені служби. Тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, 11 квітня, після оголошення припинення вогню з нагоди Великодня, російські окупанти на Запоріжжі вбили дронами двох українських бійців, які намагалися евакуюватися.