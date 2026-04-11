Великодня паска у пошкодженій обстрілом багатоповерхівці в Сумах

Увечері пʼятниці, 10 квітня, російські окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці в Сумах, внаслідок чого постраждали 17 людей. До того росіяни атакували ще один житловий будинок у місті, повідомили 11 квітня у пресслужбі ДСНС.

За 10 квітня росіяни двічі атакували багатоповерхові будинки в Сумах. Перший удар окупанти здійснили близько 17:00 – внаслідок атаки зруйноване перекриття покрівлі у пʼятиповерхівці у Ковпаківському районі, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. За даними ДСНС, до медиків із гострою реакцією на стрес звернулися пʼять мешканців.

Другу атаку росіяни здійснили пізно ввечері, застосувавши різні типи озброєння. За даними Григорова, внаслідок атаки зайнялася пожежа, є постраждалі.

У пресслужбі поліції Сумської області повідомили, що внаслідок другого удару по багатоповерхівці поранені 17 людей. За даними голови ОВА, серед них – 14-річний хлопчик.

Атака також пошкодила 12 багатоквартирних будинків, одне приватне помешкання, дитсадок, 10 автомобілів. На території одного з місцевих підприємств вибило вікна.

Нагадаємо, 9 квітня російські ЗМІ повідомили, що російський диктатор Владімір Путін нібито оголосив перемирʼя на Великдень. Стверджувалось, що російським військовим наказали припинити бойові дії з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. На заяву відреагував президент України Володимир Зеленський, який заявив про дзеркальні дії України. Втім, перед початком перемирʼя Росія активно атакує цивільну інфраструктуру – зокрема, у ніч на 11 квітня вдарила по Одесі, де загинули двоє людей.