Президент Українти підтвердив припинення бойових дій на Великдень

В ніч на пʼятницю, 10 квітня, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Кремля щодо перемирʼя між Україною та Росією на час святкування Великодня. Глава держави написав, що Україна діятиме дзеркально.

У четвер, 9 квітня, о 22:15 російське інформагентство ТАСС повідомило, що диктатор Владімір Путін нібито оголосив перемирʼя на Великдень. Стверджувалось, що російським військовим наказали припинити бойові дії з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року.

У пʼятницю, 10 квітня, о 00:10 Володимир Зеленський повідомив, що Україна також припинить бойові дії, якщо Росія дотримуватиметься своєї обіцянки. Також президент зауважив, що Україна перша запропонувала встановити режим тиші на час святкування Великодня, але Росія тривалий час ігнорувала пропозицію.

«Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня», – написав Володимир Зеленський.

До слова, Україна також передала Росії пропозицію щодо встановлення енергетичного перемирʼя, але Москва проігнорувала цю ініціативу.

Нагадаємо, у 2025 році Росія сама пропонувала встановити перемирʼя на Великдень. Тоді росіяни заявляли, що припинять всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (за московським часом). Того ж дня президент України Володимир Зеленський прийняв пропозицію Кремля. Однак росіяни порушили оголошене ними перемирʼя. Зокрема, окупанти й надалі намагалися здійснювати штурмові дії, а також застосовували артилерію та ударні безпілотники.