Київ передав Москві пропозицію щодо енергетичного перемирʼя

Україна запропонувала Росії встановити енергетичне перемирʼя. Відповідну пропозицію російській стороні передали через США. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомив Володимир Зеленський.

Як розповів Володимир Зеленський, Київ неодноразово пропонував Москві запровадити режим тиші хоча б на Великдень, проте Кремль відкинув цю пропозицію. Президент зауважив, що російський диктатор Владімір Путін продовжуватиме війну проти України допоки матиме можливість її фінансувати. Тому, зазначив президент України, необхідно тиснути на Росію та позбавляти її можливості заробляти гроші. Зеленський зауважив, що Путін сподівається заробити на війні на Близькому Сході, скориставшись кризовою ситуацією на нафтовому ринку. Тому Україна завдає ударів по обʼєктах в Росії, зменшуючи її спроможність отримати дохід він продажу нафти.

«Усе, що росіяни можуть заробити на шокових цінах на нафту, вони віддадуть на війну. Цей пріоритет у них поки що не змінився. Тому кожне наше обмеження їхньої здатності експортувати нафту – правильне», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, якщо Росія справді прагне миру, то Україна згодна припинити удари: Київ передав через США пропозицію щодо енергетичного перемирʼя.

«Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є», – повідомив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США продовжують працювати над документами щодо гарантій безпеки. Зокрема, Україна готує свої пропозиції, які гарантуватимуть тривалий та надійний мир.

«Саме гарантії безпеки – це ключ до реального закінчення війни, до тривалого миру, взагалі до такої політичної та юридичної ситуації, щоб війну можна було закінчити, і щоб у людей була довіра до процесу. Важливо, щоб партнери нас у цьому чули, і щоб і надалі у перемовинах ми йшли продуктивно», – наголосив президент.

До слова, у 2025 році Росія сама пропонувала встановити перемирʼя на Великдень. Тоді росіяни заявляли, що припинять всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (за московським часом). Того ж дня президент України Володимир Зеленський прийняв пропозицію Кремля. Однак росіяни порушили оголошене ними перемирʼя. Зокрема, окупанти й надалі намагалися здійснювати штурмові дії, а також застосовували артилерію та ударні безпілотники.