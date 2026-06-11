Загоряння на пошкодженому саркофазі ліквідовували понад тиждень

Норвегія спрямує 100 млн крон (понад 10 млн доларів) на ремонт саркофагу, який закриває четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Його взимку 2025 році пошкодив російський дрон.

Про виділення грошей повідомили 11 червня у пресслужбі норвезького посольства в Києві. Понад 10 млн доларів підуть на відновлення захисної конструкції, яка закриває зруйнований вибухом реактор ЧАЕС №4.

Під час відвідин Києва державний секретар Норвегії Ейвінд Вад Петерссон згадав про атаку 7 червня по будівлі на складі відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Він заявив, що чергова атака на ядерні обʼєкти України є серйозним нагадуванням про важливість ядерної безпеки.

«Наступальна війна Росії завдає шкоди не лише населенню України та її критичній інфраструктурі. Ці атаки також становлять загрозу для європейської та міжнародної безпеки. Норвегія докладе зусиль, щоб зменшити ризик радіоактивних викидів та забезпечити, щоб Чорнобильська АЕС і надалі експлуатувалася безпечно», – сказав Петерссон.

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Гроші виділять через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) International Chornobyl Cooperation Account (ICCA). Допомогу від Норвегії спрямують на відновлення систем безпеки станції після атаки у 2025 році.

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року російський безпілотник вдарив по саркофагу 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Атаку здійснили ударним БпЛА типу «Герань-2». За висновками експертів російські військові навмисно атакували Чорнобильську АЕС.

Пожежу на саркофазі, яка зайнялася внаслідок атаки, гасили понад тиждень. Для того, щоб остаточно ліквідувати пожежу, рятувальники частково розкривали саркофаг.

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За даними міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Франція ініціювала створення спеціального фонду з реконструкції саркофага. На його відновлення потрібно 500 млн доларів.