Рятувальники дев'ятий день гасять пожежу на ЧАЕС, яка виникла внаслідок російської атаки

У суботу, 22 лютого, рятувальники проводять роботи з часткового розкриття укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, щоб загасити осередок тління, який виявили вночі. Про це повідомили у пресслужбах ДСНС та Державного агенства з управління зоною відчуження.

Зазначається, що в ніч на суботу, 22 лютого, рятувальники за допомогою тепловізорів виявили новий осередок тління на центральному шві обшивці аркового склепіння НБК (Новий безпечний конфайнмент).

«Рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки. Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів», – йдеться у повідомленні ДСНС.

ДСНС та агенство з управління зоною відчуження стежать за радіаційним фоном на Чорнобильській атомній електростанції. Наразі він залишається в нормі – виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не фіксують.

Нагадаємо, російський безпілотник вдарив по саркофагу 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС в ніч на 14 лютого. Слідчі СБУ виявили на місці уламки ударного дрона під назвою «Герань-2» типу Shahed. Встановлено, що він був споряджений фугасною бойовою частиною. За висновками експертів російські військові навмисно атакували Чорнобильську АЕС.

19 лютого пресслужба ДСНС повідомляла, що на території ЧАЕС рятувальники продовжують гасити поодинокі осередки тління на укритті енергоблока.