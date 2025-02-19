Рятувальник гасить осередок тління на саркофазі Чорнобильської АЕС

На території укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції п’ятий день триває гасіння осередків тління внаслідок влучання російського дрона. Наразі радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми, повідомили у середу, 19 лютого, у пресслужбі ДСНС.

На фото та відео, оприлюднених ДСНС, видно поодинокі місця на укритті енергоблока, звідки йде дим. Рятувальники оперативно гасять осередки тління.

Крім того, працівники ДСНС проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття. Ситуація залишається контрольованою, роботи з ліквідації загорянь тривають.

Нагадаємо, рятувальники ліквідовують пожежу з 14 лютого – тоді російський ударний дрон влетів у саркофаг 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дрон, начинений фугасною бойовою частиною, рухався на висоті 85 м, що не дозволяє протиповітряним радарам його зафіксувати. Згодом експертна комісія підтвердила, що росіяни запустили безпілотник умисно, щоб спровокувати радіаційну загрозу.