Діра в новому саркофагу після удару БпЛА в лютому 2025 року

Україна отримала підтвердження від партнерів щодо надання допомоги в реконструкції пошкодженого російським дроном саркофага над Чорнобильською АЕС. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

Він розповів, що французький міністр повідомив про створення спеціального фонду з реконструкції саркофага над ЧАЕС.

«Як відомо, укриття було пошкоджене російським дроном, й ціна питання на сьогодні – близько 500 млн євро. Цей рік – рік сумної дати, 40-х роковин, коли сталась Чорнобильська трагедія. І Франція, як головуюча в G7, запропонувала обговорити це питання напередодні донорської конференції, яка відбудеться в Україні у квітні», – пояснив Сибіга.

Він зазначив, що питання ядерної безпеки виходить завжди далеко за межі однієї країни – це завжди питання глобального порядку денного.

«Це завжди питання глобального порядку денного. Під час цього засідання вже пролунали конкретні зобов’язання з боку низки країн щодо наповнення бюджету майбутнього фонду. Це буде спільний проєкт з ЄБРР. Я не буду зараз давати цифри, але вже є підтвердження на кілька десятків мільйонів євро. Тому процес залучення донорських коштів зрушився», – додав міністр.

Влучання російського БпЛА в новий саркофаг ЧАЕС

Уночі 14 лютого 2025 року російський ударний дрон «Герань-2» вдарив по саркофагу 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. За словами Володимира Зеленського, дрон був начинений фугасною бойовою частиною.

22 лютого стало відомо, що рятувальники проводять роботи з часткового розкриття укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС, щоб загасити осередок тління.

4 березня Державне агенство з управління зоною відчуження повідомило, що на ЧАЕС проводиться тепловізійний моніторинг стану НБК. Рятувальники перебувають у стані готовності. Погіршення радіаційного фону та виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не виявлено.

Тодішня міністерка захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук повідомила, що з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва виділять Україні 400 тис. євро на дослідження пошкоджень арки нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС.