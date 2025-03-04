400 тис. євро спрямують на дослідження наслідків влучання російського дрону в укриття на ЧАЕС

З адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва виділять Україні 400 тис. євро на дослідження пошкоджень арки НБК (новий безпечний конфайнмент) Чорнобильської АЕС. Про це у вівторок, 4 березня, повідомила міністерка захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук.

Рішення про виділення грошей ухвалили під час позачергового засідання Асамблеї рахунку спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Гроші спрямують на оцінку наслідків влучання російського ударного дрона в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції.

За словами Світлани Грінчук, Україна вже обговорила з партнерами попередні результати оцінки пошкодження та план відновлення арки конфайнменту. Водночас міністерка зауважила, що ремонтні роботи можуть потребувати більшого фінансування.

«Це – перший крок на шляху нашої співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування Арки НБК у штатному режимі після російської атаки 14 лютого [...] Сьогодні головне – провести якісний аналіз та об’єднати наших донорів для подальшого розвитку. Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик», – зазначила Світлана Гринчук.

Влучання російського БпЛА в укриття 4-го енергоблока ЧАЕС

Російський безпілотник вдарив по саркофагу 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС в ніч на 14 лютого. Слідчі СБУ зібрали докази того, що укриття пошкодив саме російський ударний дрон. Зокрема, на місці події виявили уламки БпЛА під назвою «Герань-2» типу Shahed. Відомо, що він був споряджений фугасною бойовою частиною. За висновками фахівців російські військові навмисно атакували Чорнобильську АЕС.

22 лютого повідомлялось, що рятувальники проводять роботи з часткового розкриття укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, щоб загасити осередок тління.

4 березня Державне агенство з управління зоною відчуження повідомило, що на ЧАЕС проводиться тепловізійний моніторинг стану НБК. Рятувальники перебувають у стані готовності. Погіршення радіаційного фону та виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не виявлено.