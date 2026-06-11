У Львові завершують будівництво нового корпусу реабілітаційного центру «Незламні»
Новини Львова від ZAXID.NET за 11 червня
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У четвер, 11 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Третя зустріч, але поки без результатів. У Львівській міськраді знову говорили про вирішення конфлікту між мешканцями і McDonald's.
- Поверненння коней на вулиці Львова. У місті відновила роботу спеціальна робоча група.
- Готовий майже на 90%. У Львові оглянули будівельні роботи у новому реабілітаційному корпусі Першого ТМО.
- Встановили рекорд України. Прикордонники Західного регіонального управління стали донорами крові.
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