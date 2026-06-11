Атмосферний фронт йтиме із заходу, тому 12 червня в західних областях похолоднішає до +11–15°С

Наприкінці робочого тижня в Україні буде дуже різна погода – контраст температури повітря у областях вражатиме. Десь буде 30°С спеки, а у інших областях похолодає до 15°С. Детальніше розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

«У п'ятницю в Україні можна спостерігати розкішний спектр метеорологічних явищ. Буде і гроза, і шквал, і часом сильні зливи, і спека до +30°С, і похолодання до +12°С, і штормові пориви вітру, і навіть град», – написала Наталка Діденко.

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Як вказано у прогнозі, атмосферний фронт йтиме із заходу, тому 12 червня в західних областях похолоднішає до +11–15°С.

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«Дощі через проходження атмосферного фронту очікуються повсюди, по мірі його просування. Часом дощі можуть перейти у сильну зливу. Висока ймовірність гроз», – каже Діденко.

Температурний контраст буде значним: від +11–15°С на заході до +27–30°С на сході. Загалом, у більшості областей України протягом п’ятниці буде +24–28°С.

У Києві 12 червня очікується дощ, гроза, можлива злива. Температура повітря стане трохи стриманішою, бо ж холодний фронт присунеться ближче, вдень у столиці близько +24°С.

Наталка Діденко також поділилась прогнозом погоди на вихідні, 13 та 14 червня.

«Надалі, в суботу та неділю посвіжішає повітря – у більшості областей України ще на кілька градусів. Так що поки на сильну спеку не розраховуємо», – написала синоптикиня.

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