На Львівщині буде хмарно з проясненнями

У п’ятницю, 12 червня, у Львові та на Львівщині похолодає, а синоптики попереджають про дощі та грози. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 12 червня погоду визначатиме вплив висотної улоговини.

Прогноз для Львівської області: у п’ятницю, 12 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі. Вдень подекуди грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 6–11°С, вдень 14–19°С тепла.

Прогноз для Львова: температура вночі 8–10°С, вдень 16–18°С тепла.

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Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 13 червня.

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