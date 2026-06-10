Прогнозують короткочасні дощі

Найближчі дні погода на сході та заході України суттєво відрізнятиметься: десь буде спека, а десь різко похолодає. Прогноз погоди повідомляють синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

За прогнозом синоптиків, у четвер, 11 червня, найспекотніше буде на сході – до 29°С, на півдні та у центрі – до 28°С тепла. Протягом дня можливі короткочасні дощі, на заході України погода буде прохолоднішою. У Львівській та Закарпатській областях вдень до 23°С тепла.

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У п’ятницю, 12 червня, погода поділить Україну на дві частини. У західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській областях денна температура повітря становитиме до 18°С тепла, вдень можливі короткочасні дощі. Найтепліше буде на Закарпатті – до 21°С тепла. У центрі та на півдні України – до 29°С тепла.

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Прогноз погоди на 12 червня. Клікніть для збільшення

У суботу, 13 червня, у західних областях буде хмарно з проясненнями, потепліє до 20–24°С тепла. Найтепліше буде на сході – до 29°С тепла, на іншій території України протягом дня буде від 20 до 24°С тепла.

У неділю, 14 червня, у західних областях буде доволі свіжо – вдень близько 20°С тепла, на Закарпатті – до 23°С тепла. Найтепліша погода збережеться на півдні та сході – до 25°С тепла.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 13 червня.

Завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповідала, який місяць літа буде найспекотнішим та у яких областях можуть бути температурні аномалії.