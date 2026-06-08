У західних та східних областях очікується спека до 29°С

Другий тиждень літа буде дощовий, у західних та східних областях очікується спека до 29°С, але наприкінці тижня у більшості областей похолодає. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла прогноз погоди для різних регіонів України.

Як повідомила Наталка Діденко, у вівторок, 9 червня, в Україні дощитиме, хіба у західних областях завтра ймовірність опадів значно менша. Температура повітря висока на заході та на сході, протягом вівторка +25–29°С. На решті території України буде +20–24°С. У Києві 9 червня очікується часом дощ, вдень близько +22–23°С.

«Найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, з періодичними дощами, повітря буде дуже теплим, до спеки – на півдні та сході, часом задушливим через високу вологість», – повідомила синоптикиня.

Наприкінці тижня, за словами Наталки Діденко, в більшості областей України очікується зниження температури повітря.

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