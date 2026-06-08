Денна температура погоди становитиме до 29°С тепла

Хмари над Львовом трішки розійшлись і вийшло справжнє літнє сонце. У вівторок, 9 червня, денна температура погоди становитиме до 29°С тепла. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз.

Прогноз для Львівської області: у вівторок, 9 червня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 9–14°С, вдень 24–29°С тепла.

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Прогноз для Львова: у вівторок, 9 червня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 11–13°С, вдень 26–28°С тепла. Погіршення видимості в тумані 500–1000 м, в дощі.

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