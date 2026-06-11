Благодійники розпочали збір коштів, який триватиме 90 днів

Польські волонтери розпочали благодійний збір на 500 тис. злотих (близько 6,1 млн грн за теперішнім курсом НБУ) для покупки автобусів для Вінниці. Благодійна організація «Sikorki na Ukrainie» оголосила збір після того, як місцеві політики виступили проти передачі 15 вживаних автобусів із міста-побратима Кельце.

Благодійники розпочали збір коштів, який триватиме 90 днів, для підтримки транспортного сполучення у Вінниці. У зверненні під збором вони розкритикували політичні суперечки навколо питання підтримки України та заявили про готовність самостійно закупити вживані, проте технічно справні автобуси для українського міста.

На сторінці, де оголошено збір, наголошують, що через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак робота електротранспорту часто ускладнена або повністю зупинена. Зокрема, організатори наголошують, що дизельні автобуси відіграють важливу роль для вінничан під час відключень електроенергії. Водночас транспортне сполучення є необхідним для доступу населення до роботи, медичних послуг чи гуманітарної допомоги.

«Якщо у політиків не виходить, то за справу беремося ми. Як це часто буває, поки пани в костюмах заробляють собі політичні бали та спекулюють на історичних ресентиментах, ми просто робимо свою роботу», – зазначають у Fundacja Sikorki na Ukrainie.

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Fundacja Sikorki na Ukrainie – польська благодійна організація, заснована у 2022 році для підтримки України в умовах війни. Фонд надає допомогу українським військовим, бойовим медикам, волонтерам і цивільному населенню, забезпечуючи їх транспортом, дронами, медичним обладнанням та гуманітарною допомогою. Організація активно співпрацює з українськими партнерами та регулярно доставляє допомогу безпосередньо в регіони, що постраждали від війни.

Після оголошення збору інформація про ініціативу швидко поширилася в соціальних мережах. До підтримки долучилися відомі поляки та громадські діячі. Серед них – відомий польський екскурсовод і популяризатор української культури Борис Тинка, який опублікував допис на підтримку українців та розкритикував позицію окремих польських політиків щодо передачі транспорту Вінниці.

У своєму зверненні він нагадав про ситуацію навколо 15 автобусів із Кельце, які планували передати для українського міста. За його словами, це рішення викликало жваву дискусію в соціальних мережах та політичному середовищі Польщі. Зрештою, після хвилі критики мер Вінниці відкликав прохання про передачу транспорту.

«Політики PiS (“Право і Справедливість” – ред.) оголосили про свій великий “патріотичний” успіх, а старі автобуси, найімовірніше, будуть здані на металобрухт. Тим часом у Вінниці просто бракує транспорту, яким можна забезпечити мешканців. Україна під час війни не може собі дозволити придбати новий транспорт, саме тому українські міста потребують таких автобусів. Це не питання розкоші чи зручності. Це питання підтримки основних функцій міста під час війни. Польські політики вкотре підвели. Вкотре вони зганьбили Польщу. Тому варто ще раз показати, що саме прості люди надають реальну допомогу, тоді як політики занадто часто лише вдають, що допомагають, а потім використовують це для набору політичних балів. Є шанс поводитися гідно і показати їм, що так не працює», – йдеться у дописі Бориса Тинки.

Окремо Борис Тинка звернувся до депутата міської ради Келеце Марціна Стемпнєвського, який назвав рішення щодо передачі вживаних автобусів «незрозумілим». Зокрема, автор назвав місцевого політика підлим та тим, хто з депутатського крісла бореться з вулицею Бандери.

«Для мене особисто, пане Марціне Степнєвський (це той сміливий “патріот”, який з крісла депутата бореться з вулицею Бандери), ви – підла і дрібна людина. Висувати будь-які вимоги до влади міста, мешканці якого живуть у постійному страху за власне життя, – це ганебно. Ви – звичайний шкідник», – зазначив Борис Тинка.

До слова, Борис Тинка – польський письменник, екскурсовод і популяризатор України. Він є сертифікованим гідом по Одесі, одеських катакомбах, Києву, Бессарабії та єдиним поляком, який пройшов спеціалізований курс екскурсовода по Чорнобильській зоні відчуження. Належить до Асоціації українських гідів. У 2020 році рішенням мерії Одеси був призначений почесним Амбасадором Одеси в Польщі за внесок у популяризацію міста та розвиток польсько-українського туристичного співробітництва.

На момент публікації новини збір підтримали 370 людей та вдалось зібрати майже 32 тис. злотих.

Як писав ZAXID.NET раніше мер міста Вінниці Сергій Моргунов відкликав запит на допомогу від польського міста-побратима Кельце щодо 15 безкоштовних автобусів після того, як довкола теми спалахнули дискусії та обурення поляків. Проти передачі безкоштовних автобусів висловилися депутати міської ради Мацей Якубчик та член партії «Право і Справедливість» Марцін Стемпнєвський.