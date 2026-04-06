Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджена багатоповерхівка

У ніч на понеділок, 6 квітня, російські окупанти атакували Одесу. Один з дронів уразив житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 15 зазнали поранень, повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Про загрозу застосування безпілотників по Одесі повідомили у пресслужбі Повітряних сил близько 02:45 6 квітня. Згодом пролунали вибухи у Приморському та Київському районах міста.

Один із дронів влетів у багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки будівля сильно пошкоджена з пʼятого по третій поверхи.

«Внаслідок нічної ворожої атаки, на жаль, відомо про трьох загиблих, серед них – дитина. Також 10 людей постраждали. Дві людини у важкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший – у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю», – повідомив Лисак.

За словами голови ОВА Олега Кіпера, серед загиблих – 30-річна жінка та її дворічна донька, а також 53-річна жінка.

Вісім людей перебувають у стані середньої важкості. Серед госпіталізованих а – 2-річна дитина та двоє підлітків 17 і 18 років.

Внаслідок нічного обстрілу в Одесі пошкоджені 12 приватних будинків, багатоквартирний будинок та житловий комплекс.

Доповнено 09:10. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 15 людей.

«Травми різного ступеня тяжкості отримали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка. У постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння», – повідомив Олег Кіпер.

Зазначимо, за останні дні росіяни інтенсивніше стали бити по цивільній інфраструктурі, зокрема житлових будинках. Зокрема, 3 квітня окупанти атакували багатоповерхівку в Обухові на Київщині, а 4 квітня – вдарили по 16-поверхівці в Сумах. Крім того, 4 квітня росіяни атакували FPV-дронами ринок в Нікополі, внаслідок чого загинули пʼятеро людей.