Росіяни вбили дронами двох українських бійців, які намагалися евакуюватися

У суботу, 11 квітня, після оголошення припинення вогню з нагоди Великодня, російські окупанти вбили українську евакуаційну групу на Запоріжжі. Про це повідомив аналітичний центр DeepState.

Попри те, що Росія оголосила про запровадження режиму припинення вогню з 16:00 11 квітня, вже близько 17:30 того дня окупанти обстріляли групу українських поранених, які евакуйовувалися поблизу села Гуляйпільське. Для атаки росіяни застосували FPV-дрони.

На відео, яке оприлюднив DeepState, видно двох українських військових, які намагалися евакуюватися. На кадрах видно, як росіяни спрямовують на них FPV-дрони з вибухівкою та вбивають поранених українців.

З етичних міркувань ZAXID.NET не публікуватиме відео вбивства евакуаційної групи. Переглянути його можна за посиланням.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку великоднього перемирʼя росіяни порушили його вже понад 2000 разів.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора повідомив, що росіяни 11 квітня розстріляли чотирьох українських військовополонених. На відео, оприлюднене в мережі, видно, як один з окупантів стріляє у військового, що лежить, а поруч із ним – ще троє тіл українських полонених.