Росіяни щонайменше 22 рази намагалися штурмувати українські позиції

Станом на вечір 11 квітня, російські окупанти, які оголосили великоднє припинення вогню, скоїли щонайменше 469 порушень цього перемирʼя. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ. Згодом Генштаб повідомив, що росіяни порушили перемирʼя понад 2000 разів.

За даними Генерального штабу, після 16:00 росіяни 22 рази намагалися штурмувати українські позиції, а також здійснили 153 обстріли. Крім того, окупанти під час перемирʼя щонайменше 19 разів били дронами-камікадзе типу «Ланцет», «Молнія», а також 275 разів завдали ударів FPV-дронами.

«Сьогодні загалом ворог завдав 57 авіаційних ударів, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 3928 дронів-камікадзе та здійснив 2454 обстріли населених пунктів і позицій наших військ», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Доповнено 11:58. У пресслужбі Генштабу повідомили, що станом на 07:00 12 квітня зафіксували 2299 випадків порушення перемирʼя.

«А саме: 28 штурмових дій противника, 479 ворожих обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 1045 ударів fpv-дронами. Ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу "шахед" не було», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Вже в ніч на 12 квітня росіяни атакували медичний автомобіль на Сумщині, повідомив голова ОВА Олег Григоров. За його даними, у Глухівській громаді постраждали троє медиків, їхня машина пошкоджена. Загрози їхньому життю немає.

Крім того, російський FPV-дрон атакував інфраструктуру Межівської громади на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки зайнялася пожежа в гаражі, також горіло авто.

Нагадаємо, 9 квітня, після проігнорованої пропозиції України до припинення вогню на Великдень, російська влада заявила, що оголошує великоднє перемирʼя з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Стверджувалося, що російським солдатам наказали тимчасово припинити бойові дії.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна також припинить бойові дії, якщо Росія дотримуватиметься своєї обіцянки. Згодом Україна передала Росії пропозицію щодо продовження режиму припинення вогню і після Великодня.

До слова, у 2025 році Росія сама запропонувала встановити режим припинення вогню на Великдень. Втім, російські військові не дотримувалися перемирʼя та намагалися штурмувати позиції українських військових.