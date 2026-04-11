Зеленський наголосив, що українські військові готові до будь-якого розвитку ситуації

Україна передала Росії пропозицію щодо продовження режиму припинення вогню і після Великодня. Про це у суботу, 11 квітня, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, українська сторона готова дотримуватися режиму тиші та діяти за принципом дзеркальності. Це означає, що відсутність ударів з боку Росії у повітрі, на морі та на суші не викликатиме відповідних дій з боку України.

«Сьогодні визначили параметри нашого реагування на можливі порушення умов припинення вогню російською армією. Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально», – йдеться у повідомленні.

Проте президент наголосив, що українські військові готові до будь-якого розвитку ситуації на фронті.

«Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати початком реального руху до миру – з нашої сторони відповідна пропозиція є», – зазначив Зеленський.

Раніше стало відомо, що російським військовим наказали припинити бойові дії з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Після публікації цієї інформації Зеленський повідомив, що Україна також припинить бойові дії, якщо Росія дотримуватиметься своєї обіцянки. Та президент зауважив, що Україна перша запропонувала встановити режим тиші на час святкування Великодня, але Росія тривалий час ігнорувала пропозицію.