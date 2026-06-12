Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі

Американський бізнесмен та власник компанії Tesla і SpaceX Ілон Маск став першим доларовим трильйонером в історії людства. Про це повідомило агентство Reuters у пʼятницю, 12 червня.

За даними агентство, нещодавно аерокосмічна компанія SpaceX провела первинне публічне розміщення акцій (IPO) та залучила рекордні 75 млрд доларів. До того Forbes оцінював статки Маска у близько 780 млрд доларів.

Зазначається, що найбільша частка статків Ілона Маска сконцентрована саме у SpaceX – вона склала близько 866 млрд доларів. Загальний капітал бізнесмена після початків торгів акціями сягнув 1,1 трлн доларів.

«Друга найбагатша людина у світі має статки в районі 300 млрд доларів — це менше третини від того, статки Маска потенційно коштуватимуть завтра. І лише одна людина в історії, засновник Oracle Ларрі Еллісон, колись досягала позначки у 400 млрд доларів», – розповів заступник редактора Forbes Wealth.

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Ілон Маск здобув всесвітню славу завдяки технологічним компаніям Tesla та SpaceX. Також з 2022 року він володіє соціальною мережею ікс (колишній твіттер). Також зростає його стартап у сфері штучного інтелекту xAI Holdings – станом на січень 2026 року компанія залучила 20 млрд доларів інвестицій.

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Нагадаємо, у грудні 2025 року Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад 600 млрд доларів. Різке зростання його капіталу також спричинило здорожчання компанії SpaceX.